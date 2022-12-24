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Москва → Другое Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар

Москва → Другое Всем привет

Москва → Другое Прогуляться, пофоткаться, кафе/бар или что душе взбредёт)

Москва → Другое Ищу подруг с которыми можно будет гулять, устраивать ночевки и тусить

Москва → Другое Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!

Москва → Другое Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать

Москва → Другое подружек бы!

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