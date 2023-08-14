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Москва — Psycho party (тусовка психологов)

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собрать компанию

Собираю тусовку с психологами. У нас с вами очень классная культура коммуникации, свой крутой культурный код и уникальное инфополе, которое иногда не понимают окружающие, поэтому было бы круто объединиться)

Рад всем, чей метод терапии признан научным: кптшникам, гештальтистам, психоаналитикам, гипнотерапевтам, психодрамматистам и прочим, и прочим)

Из деятельности:
- Общий чатик в тележке
- Совместные тусовки в городе: Стендапы, бары, кафе, мероприятия
- Уютные домашние тусовочки: совместный просмотр фильмов и сериалов, книжный клуб по выбранной книге, вечер с сыром и вином под приятную музыку
- Любое ваше предложение или мероприятие

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