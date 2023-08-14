собрать компанию

Собираю тусовку с психологами. У нас с вами очень классная культура коммуникации, свой крутой культурный код и уникальное инфополе, которое иногда не понимают окружающие, поэтому было бы круто объединиться)



Рад всем, чей метод терапии признан научным: кптшникам, гештальтистам, психоаналитикам, гипнотерапевтам, психодрамматистам и прочим, и прочим)



Из деятельности:

- Общий чатик в тележке

- Совместные тусовки в городе: Стендапы, бары, кафе, мероприятия

- Уютные домашние тусовочки: совместный просмотр фильмов и сериалов, книжный клуб по выбранной книге, вечер с сыром и вином под приятную музыку

- Любое ваше предложение или мероприятие