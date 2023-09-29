пообщаться

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Я хочу пообщаться онлайн с тобой

У меня есть необычная просьба. Сыграем.. в гвинт?

Беседка-чатик со сходками и двежем

Сходить на квиз (никогда не была) 🤓

Взять кофе и гулять, болтая обо всем на свете🤭

пойдемте в рестик, музей, выставку, куда угодно, не могу сидеть дома🫣

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новая социальная сеть для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди попутчиков в путешествие, погулять, ходить в зал, с кем снимать квартиру, или просто поговорить в чате

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!