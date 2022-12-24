прогуляться, перекусить

В общем,я прохожу лечение, из-за серьезных проблем в отношениях со своим супругом, я получила серьезные проблемы с головушкой. Подробностей не будет. Просто примите факт.

Сейчас я прохожу лечение, и одним из этапов-мне надо выходить из дома и не просто мусор выкидывать, а типа общаться, разговаривать, да еще, и по желанию мозговправа-с мужским полом. Хм… я не общалась ни с одним мужчиной дольше 20 минут, года 3 или 4?(муж не в счет). В общем эта какая-то странная затея. Но я должна очитаться что попробовала. Чего только не понятно.

В общем боже вас всех от меня упаси.(кстати из-за проблем со здоровьем у меня огромный второй подбородок, так что даже если ты совсем отчаянный-не надо, тебе не понравится)



Я знаю что никто не откликнется, потому что это высшей степени ерунда, так что… все нормально 😌