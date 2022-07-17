Москва
Прямо сейчас в барчик в центре
прогуляться, перекусить
Айда прямо сейчас в барчик на Покровских воротах
От пользователя @Artemiy
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