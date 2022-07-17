Москва
Прямо сейчас в барчик в центре

фото пользователя Artemiy
прогуляться, перекусить

Айда прямо сейчас в барчик на Покровских воротах

От пользователя @Artemiy

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