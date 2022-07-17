Айда прямо сейчас в барчик на Покровских воротах

От пользователя @Artemiy

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Москва → Другое Для 32+) Парк Горького🌳 или Речной вокзал⛴️ день вместе выберем)

Москва → Другое Товарищи, ола 👋кто хочет пойти 12 июля(ср) на квиз?) время 20:00

Москва → Другое Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!

Москва → Другое 🎲 Поиграть в настолки в стиле мафии (новички приветствуются)

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