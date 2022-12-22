Москва
Проводить интересно время в Москве и не только
Всем привет! Ищу интересных, легких на подъем людей для интересных прогулок. Сама имею плотный график в работе, но хочу находить время для нового общения! Интересы на самом деле очень разные. Спорта в жизни практически нет, но если будут соратники, то я за)
От пользователя @Marina_0908
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общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам
пообщаемся?🧸
Ищу компаньона не заскучать в новом городе
Предлагаю сходить погулять либо в клуб.
Ищу подругу 27+
Ищу подругу для прогулки в фотогеничных местах и развития инстаграма 🎀
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Ищу подруг!да,я беременна,но не списывайте меня со счетов😄
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Погулять по району
Найти подругу
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