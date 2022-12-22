Москва
Проводить интересно время в Москве и не только

фото пользователя Marina_0908
прогуляться, перекусить

Всем привет! Ищу интересных, легких на подъем людей для интересных прогулок. Сама имею плотный график в работе, но хочу находить время для нового общения! Интересы на самом деле очень разные. Спорта в жизни практически нет, но если будут соратники, то я за)

От пользователя @Marina_0908

3 участника
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