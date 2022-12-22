Всем привет! Ищу интересных, легких на подъем людей для интересных прогулок. Сама имею плотный график в работе, но хочу находить время для нового общения! Интересы на самом деле очень разные. Спорта в жизни практически нет, но если будут соратники, то я за)

От пользователя @Marina_0908

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Москва → Другое Погулять по району

Москва → Другое Подружиться, все подробности в анкете

Москва → Другое Ищу подруг!да,я беременна,но не списывайте меня со счетов😄

Москва → Другое Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город

Москва → Другое Ищу подругу для прогулки в фотогеничных местах и развития инстаграма 🎀

Москва → Другое Предлагаю сходить погулять либо в клуб.

Москва → Другое Ищу компаньона не заскучать в новом городе

Москва → Другое общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам

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