прогуляться, перекусить

От пользователя @Anton43

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Грустно и одиноко

Москва → Другое Погулять в Царицыно

Москва → Другое Хочу красивые места, где можно погулять и вкусно покушать 😍

Москва → Другое Товарищи, ола 👋кто хочет пойти 12 июля(ср) на квиз?) время 20:00

Москва → Другое Ищу друзей,чтоб говорить о всем и ни о чем :)

Москва → Другое Будем помогать друг другу с личностным ростом (пока только онлайн)

Москва → Другое Как так получилось, что в таком большом городе, так много одиноких?

Москва → Другое Наслаждаться летом в Москве в приятной компании)

Москва → Другое Поболтать в телеге)

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!