Москва
Провести время,с добрым и общительным человеком)))
прогуляться, перекусить
Например посмотреть фильм ужасов,комментирую его) без всякой пошлости,вкусно покушать и возможно позволить себе бокальчик вина(красного полусладкое)
От пользователя @Tips
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