Например посмотреть фильм ужасов,комментирую его) без всякой пошлости,вкусно покушать и возможно позволить себе бокальчик вина(красного полусладкое)

От пользователя @Tips

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