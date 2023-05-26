собрать компанию

От пользователя @Dast21

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Сходить в парк "Сиреневый сад"

Москва → Другое Провожу исследование - почему ты здесь? :)

Москва → Другое по общаться

Москва → Другое Погулять по городу

Москва → Другое сходить в боулинг, на картинг, сыграть в настольный теннис

Москва → Другое Обсудить историю из жизни

Москва → Другое Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?

Москва → Другое Хочу найти общение )в телеге

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Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

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В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

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