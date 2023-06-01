Москва
Провести тематическую вечеринку
Если бы у вас был бы выбор, какой тематики вы бы хотели вечеринку, что бы вы ответили? Какое направление нравится? Просто посидеть поболтать? Потанцевать попить? Нарядится в костюмы или нет? Если да, то в кого? Накидайте идеи, я могу организовать, если соберётся нужное количество людей:)
От пользователя @themone8
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