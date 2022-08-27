прогуляться, перекусить

От пользователя @Sofiache

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Москва → Другое Я хочу просто поговорить, и подружиться

Москва → Другое Классно проводить время друг с другом

Москва → Другое Я хочу по болтать , подружиться

Москва → Другое Прогуляться ,сходить в кино

Москва → Другое Сходить на стендап, выпить пива, похихикать и подружиться 🫶🏻

Москва → Другое Попить кофе, в Парке Малевича. Посмеяться. Осознанного человека) друга

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