Я и подруга хотим вечером в 20-21 собраться в центре мск и куда-нибудь сходить с компанией :)

От пользователя @Polly98

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться

Москва → Другое Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке

Москва → Другое Поговорим о том о сём? Пиши, не стесняйся)🤡

Москва → Другое Для 32+) Общение в онлайн / офлайн)

Москва → Другое Ищу друга по переписке

Москва → Другое Как так получилось, что в таком большом городе, так много одиноких?

Москва → Другое Пообщаться, прогуляться, сходить на какое-то мероприятие

Москва → Другое Прогуляться и перекусить

Москва → Другое Привет) можно ли здесь познакомиться с интересным молодым человеком?)

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!