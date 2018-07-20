Москва
Провести интересно вечер
собрать компанию
Я и подруга хотим вечером в 20-21 собраться в центре мск и куда-нибудь сходить с компанией :)
От пользователя @Polly98
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