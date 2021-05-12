Москва
Простое, лёгкое общение на любые темы)

фото пользователя GeorgyBolt
пообщаться

В основном я технарь. Однако, имею довольно широкий кругозор в различных сферах. Предпочитаю узнавать новое, поэтому очень подробно расспрошу тебя о том, чем ты занимаешься в жизни и что тебя вдохновляет)

От пользователя @GeorgyBolt

18 участников
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