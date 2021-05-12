Москва
Простое, лёгкое общение на любые темы)
В основном я технарь. Однако, имею довольно широкий кругозор в различных сферах. Предпочитаю узнавать новое, поэтому очень подробно расспрошу тебя о том, чем ты занимаешься в жизни и что тебя вдохновляет)
От пользователя @GeorgyBolt
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Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍
Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться
Пообщаться, может и найти свою половинку
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что тут надо делать
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