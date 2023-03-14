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Москва — Простое человеческое общение

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Застряла в «дне сурка». Перенасыщена бытом и однообразием. Хочу выбраться из временной петли и узнать как там Мир. Поможешь?
Если ты в такой же дыре, — я протяну руку. Выберемся вместе 😉

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