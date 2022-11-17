Москва
Просто пообщаться) на различные темы)
пообщаться
От пользователя @Alex76
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Попить кофе, в Парке Малевича. Посмеяться. Осознанного человека) друга
Москва → Другое
Пообщаться с друг другом
Москва → Другое
Прогулка парк, центр или иное интересное место 😉🎉
Москва → Другое
Пообщаться онлайн
Москва → Другое
Привет ищу лучшего друга
Москва → Другое
Пока просто пообщаться
Москва → Другое
Прогуляться/посидеть в баре 🍻
Москва → Другое
Ищу мотиватора
Москва → Другое
Погулять, круто провести время
Москва → Другое
Недавно переехала. Экстраверт😁 нужна компания 🤝
Москва → Другое
Знакомство для дружбы
Москва → Другое
Обсудить ваши идеи для развития приложения
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!