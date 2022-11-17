пообщаться

От пользователя @Alex76

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Обсудить ваши идеи для развития приложения

Москва → Другое Знакомство для дружбы

Москва → Другое Недавно переехала. Экстраверт😁 нужна компания 🤝

Москва → Другое Погулять, круто провести время

Москва → Другое Прогуляться/посидеть в баре 🍻

Москва → Другое Пока просто пообщаться

Москва → Другое Прогулка парк, центр или иное интересное место 😉🎉

Москва → Другое Пообщаться с друг другом

Москва → Другое Попить кофе, в Парке Малевича. Посмеяться. Осознанного человека) друга

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