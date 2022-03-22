пообщаться

От пользователя @DoraSalvadora

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)

Москва → Другое Ищу друзей для общения онлайн

Москва → Другое Обсудить ваши идеи для развития приложения

Москва → Другое Прогуляться, пофоткаться, кафе/бар или что душе взбредёт)

Москва → Другое Ищу друзей по всему миру😌

Москва → Другое Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

Москва → Другое Вступай в семью❤️

Москва → Другое Погулять по Екатерининскому парку

Москва → Другое Найти людей которым интересно реализовать свой проект по гранту

Хочешь найти новых друзей в городе Магадан?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Магадан, чтобы весело провести время.

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