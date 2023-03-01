Погулять по Москве. Время и место обсуждаемы. Как вариант начать возле центра и потом куда глаза глядят.

От пользователя @GorAndI

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Москва → Другое Кто живет на севере Москвы? Или в центре. Давайте общаться

Москва → Другое Найти друзей для общения

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