Москва
Просто погулять по Москве.
прогуляться, перекусить
Погулять по Москве. Время и место обсуждаемы. Как вариант начать возле центра и потом куда глаза глядят.
От пользователя @GorAndI
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