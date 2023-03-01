Москва
Просто погулять по Москве.

фото пользователя GorAndI
прогуляться, перекусить

Погулять по Москве. Время и место обсуждаемы. Как вариант начать возле центра и потом куда глаза глядят.

От пользователя @GorAndI

1 участник
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