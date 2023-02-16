пообщаться

От пользователя @Milena8888

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Москва → Другое Ищу подруг погулять, посидеть на верандах

Москва → Другое Пошли на свидание??

Москва → Другое Прогуляться/посидеть в баре 🍻

Москва → Другое Будем помогать друг другу с личностным ростом (пока только онлайн)

Москва → Другое Возьмём вкусный кофе и пофоткаем друг друга?)

Москва → Другое Совсем тут тихо)) с кем пообщаться можно по гулять кальян 🍷🍱🍕

Москва → Другое Вечером в клуб на пару часиков. Поболтать за коктейлем🥰

Москва → Другое прогуляться по Москве и отлично провести время

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