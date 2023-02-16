Москва
Просто поболтать о разном
пообщаться
От пользователя @Milena8888
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
прогуляться по Москве и отлично провести время
Москва → Другое
Вечером в клуб на пару часиков. Поболтать за коктейлем🥰
Москва → Другое
Совсем тут тихо)) с кем пообщаться можно по гулять кальян 🍷🍱🍕
Москва → Другое
Ищу мотиватора
Москва → Другое
Возьмём вкусный кофе и пофоткаем друг друга?)
Москва → Другое
Расширить круг друзей 🤗
Москва → Другое
Будем помогать друг другу с личностным ростом (пока только онлайн)
Москва → Другое
Прогулка, танцы
Москва → Другое
Прогуляться/посидеть в баре 🍻
Москва → Другое
Научиться танцевать
Москва → Другое
Пошли на свидание??
Москва → Другое
Ищу подруг погулять, посидеть на верандах
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!