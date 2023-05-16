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Москва
Просто поболтать) а если получится то стать лучшими друзьями

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О боже) мне нужно кому то выговориться насчет моих отношений с парнем. Ахах может кто-то со мной поболтать об этом?)

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