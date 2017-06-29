пообщаться

От пользователя @elnara

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Пообщаться, может и найти свою половинку

Москва → Другое Ищу развивающихся и создающих

Москва → Другое Сходить в кальянную 🤍

Москва → Другое Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город

Москва → Другое Погулять, сходить бар/ресторан и тп

Москва → Другое Ищу компаньона не заскучать в новом городе

Москва → Другое Прогуляться, посидеть в кафе, провести вместе время

Москва → Другое Ищу подругу, чтобы общаться, вместе гулять)

Москва → Другое Товарищи, ола 👋кто хочет пойти 12 июля(ср) на квиз?) время 20:00

Москва → Другое Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

Москва → Другое Ищу единомышленника, чтобы вместе считать калории и худеть)

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!