Москва
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От пользователя @Nazar

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Пообщаться, посмеяться, побороть скромность и неуверенность в себе 😅

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Хочу красивые места, где можно погулять и вкусно покушать 😍

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Хочу найти девочку, которая будет рада стать хорошим другом

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Погулять, поговорить , посмотреть что-нибудь интересное

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Прогулка парк, центр или иное интересное место 😉🎉

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Давайте знакомиться, вдруг ещё встретимся потусим в Москве :)

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