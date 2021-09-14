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От пользователя @Hicolai

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Москва → Другое На выставку, погулять

Москва → Другое прогуляться по мск)

Москва → Другое Бесплатная съёмка и поход в кафе

Москва → Другое Готова подискутировать на любую тему

Москва → Другое Обсудить историю из жизни

Москва → Другое Сходить в Екатериненский парк ,прогуляться

Раменское → Другое Общение с приятными людьми , которые осознанно относятся к миру

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