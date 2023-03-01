собрать компанию

От пользователя @Diallo12

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Я хочу по болтать , подружиться

Москва → Другое Ищу прекрасного человека , который сможет стать мне другом ❤️

Москва → Другое Погулять в Царицыно

Москва → Другое Сходить в кальянную 🤍

Москва → Другое Найти друзей для общения

Москва → Другое дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве

Москва → Другое Художница, ищу единомышлинеков для общения и возможно прогулок

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!