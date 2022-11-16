Москва
Просто дружить♡
прогуляться, перекусить
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От пользователя @Lina7
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Прогуляться
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Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар
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Пообщаться, посмеяться, побороть скромность и неуверенность в себе 😅
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Ищу компанию: Погулять, поболтать, посидеть на летней веранде.
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Хочу найти подружку
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Прогулки, бары, театры)
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погулять по Москве,сходить на летние веранды
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Шоппинг в ТЦ Гагаринский Аутлет 13:00, потом Праздненства в Мск 12-го
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подружек бы!
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