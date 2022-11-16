Москва
Просто дружить♡

фото пользователя Lina7
прогуляться, перекусить

□□□

От пользователя @Lina7

5 участников
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Anastasia23
Москва → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Tati25
Москва → Другое

Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар

маленькое фото пользователя Olivo4ka
Москва → Другое

Пообщаться, посмеяться, побороть скромность и неуверенность в себе 😅

маленькое фото пользователя Iri_mas
Москва → Другое

Ищу компанию: Погулять, поболтать, посидеть на летней веранде.

маленькое фото пользователя Imstassie
Москва → Другое

Хочу найти подружку

маленькое фото пользователя Elenaarza
Москва → Другое

Прогулки, бары, театры)

маленькое фото пользователя DianaDinser
Москва → Другое

Пойти выпить

маленькое фото пользователя Miss007
Москва → Другое

погулять по Москве,сходить на летние веранды

маленькое фото пользователя Nekolia
Москва → Другое

Шоппинг в ТЦ Гагаринский Аутлет 13:00, потом Праздненства в Мск 12-го

маленькое фото пользователя AnyaVishneva
Москва → Другое

подружек бы!

маленькое фото пользователя min_yeonsoo
Москва → Другое

Пообщаться

маленькое фото пользователя StasiaShefv
Москва → Другое

Ищу друзей для веселого и позитивного времяпрепровождения☺️

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!