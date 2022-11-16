От пользователя @Lina7

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Москва → Другое Ищу друзей для веселого и позитивного времяпрепровождения☺️

Москва → Другое подружек бы!

Москва → Другое Шоппинг в ТЦ Гагаринский Аутлет 13:00, потом Праздненства в Мск 12-го

Москва → Другое погулять по Москве,сходить на летние веранды

Москва → Другое Ищу компанию: Погулять, поболтать, посидеть на летней веранде.

Москва → Другое Пообщаться, посмеяться, побороть скромность и неуверенность в себе 😅

Москва → Другое Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар

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