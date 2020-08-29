По лесу между Дзержинским и Лыткарино. Возможно искупаться - 3 карьера имеется.

От пользователя @Quast

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