Москва
Прокатиться на велосипедах в Лыткарино / Джержинский. Искупаться

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активный отдых

По лесу между Дзержинским и Лыткарино. Возможно искупаться - 3 карьера имеется.

От пользователя @Quast

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