Москва
Прокатиться на велосипедах в Лыткарино / Джержинский. Искупаться
активный отдых
По лесу между Дзержинским и Лыткарино. Возможно искупаться - 3 карьера имеется.
От пользователя @Quast
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