Москва
Прокатиться на великах (СЗАО)

фото пользователя Smoker0608
активный отдых

Погода вроде располагает, почему бы и нет?

От пользователя @Smoker0608

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