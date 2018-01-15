Москва
Прокатиться на великах

фото пользователя Ivan228
прогуляться, перекусить

Посидеть в кафе или на самокатах

От пользователя @Ivan228

1 участник
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