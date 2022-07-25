Москва
Прокатиться на самокатах (обычных)

фото пользователя TrankyZ
активный отдых

В районе Щербинки или Дмитрия Донского, прокатиться на самокатах на ножной тяге) можно с детьми

От пользователя @TrankyZ

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