В районе Щербинки или Дмитрия Донского, прокатиться на самокатах на ножной тяге) можно с детьми

От пользователя @TrankyZ

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