Москва
Прокатиться на самокатах (обычных)
активный отдых
В районе Щербинки или Дмитрия Донского, прокатиться на самокатах на ножной тяге) можно с детьми
От пользователя @TrankyZ
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Познакомиться с классными людьми :)
Москва → Другое
Поговорим?
Москва → Другое
Прогуляться, перекусить, мб потанцевать сегодня вечером
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
Будем помогать друг другу с личностным ростом (пока только онлайн)
Москва → Другое
Предлагаю сходить вместе прогуляться компаний, создам чат, кто вступит
Москва → Другое
Погулять , попить кофе
Москва → Другое
Девкиии, я за любой кипишь
Москва → Другое
Подружиться, все подробности в анкете
Москва → Другое
Ищу подругу/друга для ежедневного общения
Москва → Другое
В чем измеряется ваше время?
Москва → Другое
Ищу друзей по всему миру😌
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!