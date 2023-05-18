Москва
Прокатиться на электросамокатах по ночной Москве

фото пользователя IvanDengivKarman
прогуляться, перекусить

Погода +30 вечером после 18:00

От пользователя @IvanDengivKarman

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