Москва
Пройтись по парку,зайти в кафе(кальянную)придумать что нибудь вместе
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От пользователя @Mary14
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