Москва
Пройтись по парку,зайти в кафе(кальянную)придумать что нибудь вместе

фото пользователя Mary14
сходить на мероприятие

От пользователя @Mary14

3 участника
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