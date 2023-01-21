Москва
Пройтись по магазинам
прогуляться, перекусить
Погулять, выпить кофе, пройтись по магазинам
От пользователя @Milly
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