Москва
Пройти по зелёному кольцу Москвы

прогуляться, перекусить

Прогулка по зелёному кольцу Москвы за несколько дней. 162,3 км! Стартуем от м. Владыкино (выход 2) в пятницу вечером, часиков в 6, топаем по маршруту и общаемся. Кофеечком заправляемся по дороге, расходимся, как устанем. Потом продолжаем с точки остановки. Маршрут есть в инете

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