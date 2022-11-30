Москва
Прохват по Москве и Подмосковью

фото пользователя Vadim_Aimobi
собрать компанию

Поездка на мотах в воскресенье по интересным местам Москвы. Маршрут пока допиливается.
Старт в 11 часов, обратно к 18 вечера.

Компания из 3 человек будет рада новым знакомствам и совместной поездке по красивым местам с пешими прогулками.

P.s. На мото

П.с.с. Поездка не удалась из-за смены планов, сорян

От пользователя @Vadim_Aimobi

3 участника
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