Поездка на мотах в воскресенье по интересным местам Москвы. Маршрут пока допиливается. Старт в 11 часов, обратно к 18 вечера. Компания из 3 человек будет рада новым знакомствам и совместной поездке по красивым местам с пешими прогулками. P.s. На мото П.с.с. Поездка не удалась из-за смены планов, сорян

От пользователя @Vadim_Aimobi

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