Москва
Прохват по Москве и Подмосковью
Поездка на мотах в воскресенье по интересным местам Москвы. Маршрут пока допиливается.
Старт в 11 часов, обратно к 18 вечера.
Компания из 3 человек будет рада новым знакомствам и совместной поездке по красивым местам с пешими прогулками.
P.s. На мото
П.с.с. Поездка не удалась из-за смены планов, сорян
От пользователя @Vadim_Aimobi
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