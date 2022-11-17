Москва
Прогуляться,сходить в кино , посмотреть вместе всякие шоу

фото пользователя Jako
прогуляться, перекусить

Привет,рад любому общению и с радостью составлю компанию

От пользователя @Jako

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