прогуляться, перекусить

От пользователя @Royz

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Москва → Другое Велкам обсудить со мной Хауса, Мстителей, PostHardcore и игры))

Москва → Другое Погулять по городу

Москва → Другое Погулять в Царицыно

Москва → Другое Хочу сходить на ARTLIFEFEST (вход бесплатный)

Москва → Другое Погулять, сходить на выставку, потусить 💃💃💃

Москва → Другое Интервью. Минут 10-15, вы мне очень поможете в одном исследовании❤️

Москва → Другое Ищу друзей для общения онлайн

Москва → Другое Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни

Москва → Другое Я хочу по болтать , подружиться

Москва → Другое Поговорим о том о сём? Пиши, не стесняйся)🤡

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