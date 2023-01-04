Москва
Прогуляться/посидеть в баре 🍻
прогуляться, перекусить
Послушать старый добрый шансон, попить пивка, поболтать о жизни.
От пользователя @Ulyanowaa
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