Москва
Прогуляться/посидеть в баре 🍻

фото пользователя Ulyanowaa
прогуляться, перекусить

Послушать старый добрый шансон, попить пивка, поболтать о жизни.

От пользователя @Ulyanowaa

15 участников
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