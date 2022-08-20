прогуляться, перекусить

От пользователя @Dima_volt

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Ищу подруг для общения и совместного досуга😊

Москва → Другое Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

Москва → Другое В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️

Москва → Другое Обсудить историю из жизни

Москва → Другое Слабо пойти гулять прям сейчас

Москва → Другое Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰

Москва → Другое Пообщаться, может и найти свою половинку

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

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