Москва
Прогуляться выпить пивка куда нибудь сходить..

фото пользователя Evgen
прогуляться, перекусить

Я не волшебник я только учусь

От пользователя @Evgen

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