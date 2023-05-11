Я не волшебник я только учусь

От пользователя @Evgen

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Москва → Другое Есть тут кто нибудь по гороскопу Близнецы?)

Москва → Другое Можно попробовать тебя пофоткать?)

Москва → Другое Возьмём вкусный кофе и пофоткаем друг друга?)

Москва → Другое Просто по душам

Москва → Другое Слетать в путешествие

Москва → Другое Предлагаю сходить погулять либо в клуб.

Москва → Другое Хочу подружиться и найти понимающих подругу или друга )

Москва → Другое Найти подругу для совместных походов куда угодно

Москва → Другое Пообщаться, прогуляться, сходить на какое-то мероприятие

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