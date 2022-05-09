Москва
Прогуляться, выпить кофе или пива

фото пользователя Sirius
прогуляться, перекусить

Пройтись где нибудь около Чистых прудов, Лубянки, Китай города

От пользователя @Sirius

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Katty1_7_0
Москва → Другое

Ищу компанию прекрасных подруг для совместного отдыха

маленькое фото пользователя Vika_202
Москва → Другое

Пообщаться, может и найти свою половинку

маленькое фото пользователя amymustdie
Москва → Другое

Сходить в галерею и выпить кофе :з

маленькое фото пользователя Hellena
Москва → Другое

Ищу подруг) Не хватает общения, прогулок и душевных посиделок

маленькое фото пользователя Miss007
Москва → Другое

погулять по Москве,сходить на летние веранды

маленькое фото пользователя Lisonka
Москва → Другое

Скучаю одна в Москве, недавно переехалаПишите, по времени согласуем! 😅

маленькое фото пользователя linopia
Москва → Другое

сходить в боулинг, на картинг, сыграть в настольный теннис

маленькое фото пользователя BALL56
Москва → Другое

Ищу друзей

маленькое фото пользователя Milwaukee
Москва → Другое

Возьмём вкусный кофе и пофоткаем друг друга?)

маленькое фото пользователя Miya87
Москва → Другое

Есть тут кто нибудь по гороскопу Близнецы?)

маленькое фото пользователя is.ap
Москва → Другое

Кто хочет на бесплатную диагностику к бизнес психологу?🔥

маленькое фото пользователя Loonariss
Москва → Другое

Ищу новые знакомства, круг общения, путешествия.

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!