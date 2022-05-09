Москва
Прогуляться, выпить кофе или пива
прогуляться, перекусить
Пройтись где нибудь около Чистых прудов, Лубянки, Китай города
От пользователя @Sirius
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