Пройтись где нибудь около Чистых прудов, Лубянки, Китай города

От пользователя @Sirius

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Москва → Другое сходить в боулинг, на картинг, сыграть в настольный теннис

Москва → Другое Скучаю одна в Москве, недавно переехалаПишите, по времени согласуем! 😅

Москва → Другое погулять по Москве,сходить на летние веранды

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