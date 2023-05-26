Москва
прогуляться, выпить кофе

фото пользователя skilvik
прогуляться, перекусить

парки СВАО, ВАО(Измайлово, Кусково, Сокольники). курю электронки, если критично.

От пользователя @skilvik

7 участников
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