От пользователя @skilvik

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Познакомиться с классными людьми :)

Москва → Другое Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!

Москва → Другое Погулять в парке, пофотографировать и порисовать

Москва → Другое Слетать в путешествие

Москва → Другое Прогуляться, пофоткаться, кафе/бар или что душе взбредёт)

Москва → Другое Прогуляться на свежем воздуху,поболтать,позагорать

Москва → Другое Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰

Москва → Другое Взять вина и посидеть на набережной (есть две классные локации) 🍷

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Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

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