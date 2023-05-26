прогуляться, перекусить

Девушки я фотограф, ищу подругу, которая будет таким же как и я творческим и легким на подьем человеком. Если ты живешь рядом с Аминьевской, Озерной или Югозаподной будет здорово. Может есть кто то из Уфы или Химок, было бы тоже интересно поболтать.