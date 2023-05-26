Москва
Прогуляться, выпить кофе

фото пользователя Asiya
прогуляться, перекусить

Девушки я фотограф, ищу подругу, которая будет таким же как и я творческим и легким на подьем человеком. Если ты живешь рядом с Аминьевской, Озерной или Югозаподной будет здорово. Может есть кто то из Уфы или Химок, было бы тоже интересно поболтать.

От пользователя @Asiya

9 участников
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