Москва
Прогуляться, выпить кофе
Девушки я фотограф, ищу подругу, которая будет таким же как и я творческим и легким на подьем человеком. Если ты живешь рядом с Аминьевской, Озерной или Югозаподной будет здорово. Может есть кто то из Уфы или Химок, было бы тоже интересно поболтать.
От пользователя @Asiya
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