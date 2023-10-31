прогуляться, перекусить

От пользователя @fisherman

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Москва → Другое Взять вина и посидеть на набережной (есть две классные локации) 🍷

Москва → Другое Хотелось бы найти классных подружек

Москва → Другое Шашлыки в загородном доме 13 МАЯ 🔥😼🥳Только адекватные и позитивные!

Москва → Другое Сходить в парк "Сиреневый сад"

Москва → Другое Хочу сходить на ARTLIFEFEST (вход бесплатный)

Москва → Другое Ищу прекрасного человека , который сможет стать мне другом ❤️

Москва → Другое Девкиии, я за любой кипишь

Москва → Другое Ищу друзей по всему миру😌

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Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

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Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

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