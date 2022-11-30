прогуляться, перекусить

От пользователя @Lilua

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Погулять, пообщаться с новыми людьми

Москва → Другое Погулять по городу

Москва → Другое Буду рада найти людей для общения в новом городе😊

Москва → Другое Ищу друзей,чтоб говорить о всем и ни о чем :)

Москва → Другое поболтать, обсудить что угодно

Москва → Другое Найти подруг,для общения,вместе посещать рестораны,выставки,кино и тд.

Москва → Другое Пообщаться, может и найти свою половинку

Москва → Другое Ищу хороших подруг. Хорошо , если ты в отношениях. У меня есть парень

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

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