Москва
Прогуляться, выпить кофе

фото пользователя Drozdnikita
прогуляться, перекусить

От пользователя @Drozdnikita

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