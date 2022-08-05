прогуляться, перекусить

От пользователя @Drozdnikita

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Москва → Другое Ищу подругу для прогулки в фотогеничных местах и развития инстаграма 🎀

Москва → Другое Собираю людей в компанию для общения и весёлого времяпровождения

Москва → Другое Друзья, покидайте в меня названиями хороших фильмов, пожалуйста 🎥🍿 :)

Москва → Другое Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку

Москва → Другое Обсудить творчество, сериалы, аниме и игры

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