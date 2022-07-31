Прогуляться, вкусно покушать, красиво пофоткаться и просто хорошо провести время🫶🏻

От пользователя @milonova

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Москва → Другое Девкиии, я за любой кипишь

Москва → Другое Го пить кофе или гулять

Москва → Другое Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈

Москва → Другое Можно попробовать тебя пофоткать?)

Москва → Другое Собираю классных ребят в одном месте 🫶😊

Москва → Другое Если бы сейчас с небес упала звезда, что бы ты загадал/а?)

Москва → Другое Хочу настоящую дружбу, дружить я умею

Москва → Другое Друзья, покидайте в меня названиями хороших фильмов, пожалуйста 🎥🍿 :)

Москва → Другое Я хочу найти друзей, пообщаться 💗

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