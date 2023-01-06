прогуляться, перекусить

От пользователя @Fedor111

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Москва → Другое Обсудить историю из жизни

Москва → Другое Взять вина и посидеть на набережной (есть две классные локации) 🍷

Москва → Другое Для 32+) Общение в онлайн / офлайн)

Москва → Другое Завершено и не хочу, чтобы тут оставалась тема

Москва → Другое Хочу погулять по красивым местам

Москва → Другое Вечером в клуб на пару часиков. Поболтать за коктейлем🥰

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