Москва
Прогуляться вечером по центру) выпить кофе, перекусить)

фото пользователя CrazyCorn
прогуляться, перекусить

Погулять по центру или набережной. Легкое ненавязчивое общение. Посидеть в кафе. Будет веселее, если получится собрать компанию)

От пользователя @CrazyCorn

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