Погулять по центру или набережной. Легкое ненавязчивое общение. Посидеть в кафе. Будет веселее, если получится собрать компанию)

От пользователя @CrazyCorn

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Москва → Другое Знаю место, где вкуснейший кофе☕️

Москва → Другое Ищу подруг погулять, посидеть на верандах

Москва → Другое Пошлите на масленицу 🥞☀️

Москва → Другое Компанию поиграть в Зомбоид/ mobile legends

Москва → Другое Сходить в кальянную 🤍

Москва → Другое Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!

Москва → Другое Предлагаю сходить погулять либо в клуб.

Москва → Другое Прогуляться в осеннем парке

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