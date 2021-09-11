Москва
Прогуляться вечером по центру) выпить кофе, перекусить)
прогуляться, перекусить
Погулять по центру или набережной. Легкое ненавязчивое общение. Посидеть в кафе. Будет веселее, если получится собрать компанию)
От пользователя @CrazyCorn
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