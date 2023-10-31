Москва
Прогуляться вечером
прогуляться, перекусить
От пользователя @Mali
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
Полюбоваться парком Хуамин
Москва → Другое
Ищу подругу🤞🏽
Москва → Другое
Велкам обсудить со мной Хауса, Мстителей, PostHardcore и игры))
Москва → Другое
Кафе, кино, спортзал, прогулки, настолки, кальян, путешествия
Москва → Другое
что тут надо делать
Москва → Другое
Очень скучно
Москва → Другое
Прогуляемся?
Москва → Другое
пить кофе и фоткаться)
Москва → Другое
пообщаемся?🧸
Москва → Другое
Прогулка, танцы
Москва → Другое
по общаться
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!