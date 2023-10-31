Москва
Прогуляться вечером

фото пользователя Mali
прогуляться, перекусить

От пользователя @Mali

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Jctigtxuvjiivv
Москва → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Macadam
Москва → Другое

Полюбоваться парком Хуамин

маленькое фото пользователя Kris7
Москва → Другое

Ищу подругу🤞🏽

маленькое фото пользователя Tamlakari
Москва → Другое

Велкам обсудить со мной Хауса, Мстителей, PostHardcore и игры))

маленькое фото пользователя Helga07303
Москва → Другое

Кафе, кино, спортзал, прогулки, настолки, кальян, путешествия

маленькое фото пользователя lwfsb
Москва → Другое

что тут надо делать

маленькое фото пользователя Vuvu
Москва → Другое

Очень скучно

маленькое фото пользователя Nastushka
Москва → Другое

Прогуляемся?

маленькое фото пользователя KationaDash
Москва → Другое

пить кофе и фоткаться)

маленькое фото пользователя wuteshur
Москва → Другое

пообщаемся?🧸

маленькое фото пользователя Irisha83
Москва → Другое

Прогулка, танцы

маленькое фото пользователя lina05
Москва → Другое

по общаться

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!