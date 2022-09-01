Москва
Прогуляться в усадьбе Суханово
Предлагаю погулять по усадьбе Суханово. Там красиво, много зелени, есть чудесный пруд, старые здания, красотища. Можно гулять, болтать, разглядывать красоту) Территориально - рядом с г. Видное, Московская область.
От пользователя @Lubava
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