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Москва
Прогуляться в центре и перекусить в уютном месте

фото пользователя kushner
прогуляться, перекусить

Прогуляться в центре вечером. По пути заглянуть в уютное, вкусное место.

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